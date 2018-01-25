«Рейнджерс» забрали финалиста Кубка Стэнли — 2017 с драфта отказов «Нэшвилла»

Клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» забрал нападающего Коди Маклеода с драфта отказов «Нэшвилл Предаторз», информирует официальный «твиттер» лиги. Сообщается также, что «Сент-Луис Блюз» отправил на драфт отказов форварда Магнуса Пяаярви.



33-летний Маклеод, имеющий опыт игры в финале Кубка Стэнли, в нынешнем сезоне принял участие в 23 играх, набрав 2 (1+1) очка при показателе полезности «0». 26-летний Пяаярви сыграл в 44 матчах, записав в свой актив 4 (2+2) результативных балла при показателе полезности «-3».

Радулов и Тарасенко заставят плакать лигу, не взявшую их на Матч звёзд А претендент на «Колдер Трофи» Михаил Сергачёв впервые в сезоне остался в запасе.