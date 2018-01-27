На «Чемпионате» стартовал опрос: «Кто сильнейший защитник сборной России на Олимпиаде?». Напомним, оборонительная линия сборной России на ОИ-2018 выглядит так: Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Артём Зуб, Андрей Зубарев, Богдан Киселевич, Алексей Марченко, Никита Нестеров, Динар Хафизуллин.



Пройти опрос также можно на PlayBuzz.



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