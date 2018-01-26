Нападающий «Нью-Джерси» Бойл примет участие в Матче всех звёзд НХЛ — 2018

Форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Брайан Бойл примет участие в Матче всех звёзд НХЛ — 2018, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги. Хоккеист заменит в составе сборной Столичного дивизиона своего травмированного одноклубника Тейлора Холла. Матч всех звёзд НХЛ состоится 28 января 2018 года в Тампе.

В 38 матчах текущего сезона 33-летний игрок, проходивший курс лечения от ракового заболевания, набрал 17 (11+6) очков за результативность.

Ранее стало известно, что вместо защитника «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктора Хедмана сыграет его одноклубник Брэйден Пойнт, а вместо голкипера «Лос-Анджелес Кингз» Джонатана Куика приглашение получил Майк Смит из «Калгари Флэймз».