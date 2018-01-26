Зюзин — об отставке Вайсфельда: «Салават» не прогрессировал, перемены просились

Бывший тренер «Салавата Юлаева» Андрей Зюзин прокомментировал отставку Леонида Вайсфельда с поста генерального менеджера уфимского клуба.

Переворот в «Салавате». Почему увольнение Вайсфельда – это ошибка Уволен генеральный менеджер одного из лидеров Востока. Это похоже на агонию.

«Во-первых, будем точны в формулировках: как подчеркнул президент Башкортостана, речь идёт об упразднении поста генерального менеджера.

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Во-вторых, к сожалению, и для Уфы, и для Башкортостана это решение не стало сенсацией. В последние годы «Салават» не прогрессировал — при всём огромном внимании, которое уделяют власти и болельщики Республики нашему флагману. Получается, перемены напрашивались.

Давайте смотреть правде в глаза: сегодня по набранным очкам «Салават» — шестой на Востоке и 10-й в КХЛ, клуб за два тура до финиша чемпионата не обеспечил себе место в плей-офф. И это при лучшем бюджете в дивизионе и при всех тех вливаниях, которые наращивала Республика. В том числе в последний день переходов, когда клуб пошел ва-банк и взял целую группу известных хоккеистов. О чём тут говорить, если уфимский клуб стал единственной командой КХЛ с тремя основными вратарями?



Посмотрите, Уфа на семь очков отстаёт, например, от «Нефтехимика, бюджет которого отличается в разы. Понятно, что в такой ситуации изменения не должны никого удивлять. Тем более перед олимпийским перерывом, когда есть четыре недели на перезагрузку.

Сейчас самое лёгкое — критиковать бывшего генерального менеджера. Но я отметил бы, насколько профессионально с обеих сторон всё произошло и как корректно повёл себя клуб, поблагодарив Вайсфельда за трёхлетнее сотрудничество. На мой взгляд, всё было оформлено, как в НХЛ, где огромное внимание уделяется корпоративной этике. В административном плане клуб отработал чётко — и в этом большая заслуга генерального директора Тагира Ибрагимова», — цитирует Зюзина портал Russia-Hockey.