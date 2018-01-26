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Хоккейные журналисты назвали Кучерова MVP первой половины сезона НХЛ

Хоккей

Члены Ассоциации хоккейных журналистов определили лучших игроков НХЛ по итогам половины сезона. В голосовании участвовали более 150 журналистов и 2000 болельщиков, почти все номинации повторяют награды, вручаемые в НХЛ, кроме двух последних.

«Харт Трофи» (MVP): 1 – Никита Кучеров, 2 – Натан Маккиннон, 3 – Джон Таварес.

«Норрис Трофи» (Лучший защитник): 1 – Виктор Хедман, 2 – Дрю Даути, 3 – Джон Клингберг.

«Селке Трофи» (Лучший форвард оборонительного плана): 1 – Патрис Бержерон, 2 – Шон Кутюрье, 3 – Анже Копитар.

«Колдер Трофи» (Лучший новичок): 1 – Мэтью Барзал, 2 – Брок Бёзер, 3 – Чарли Макэвой.

«Леди Бинг Трофи» (Джентльмен года): 1 – Джонни Годро, 2 – Остон Мэттьюс, 3 – Райан О’Райлли.

«Везина Трофи» (Лучший вратарь): 1 – Андрей Василевский, 2 – Коннор Хеллебайк, 3 – Пекка Ринне.

«Джек Адамс Эворд» (Лучший тренер): 1 — Жерар Галлан, 2 – Джон Купер, 3 – Пол Морис.

Генменеджер года: 1 – Джордж Макфи, 2 – Стив Айзерман, 3 – Рэй Шеро.

«Род Лэнгуэй Эворд» (Лучший защитник по игре в обороне): 1 – Дрю Даути, 2 – Здено Хара, 3 – Виктор Хедман.

«Возвращение года» (Игрок, вернувшийся на высокий уровень): 1 – Стивен Стэмкос, 2 – Брайан Бойл, 3 – Клод Жиру.

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