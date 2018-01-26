Защитники «Йокерита» Лауридсен и Йенсен не доиграли матч с рижанами из-за травм

«Йокерит» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» со счётом 2:4.



Двое защитников финской команды не смогли доиграть встречу из-за травм. Оливер Лауридсен провёл три с половиной минуты в первом периоде и больше на лёд не выходил, а Йеспер Йенсен получил повреждение в третьем периоде, сыграв всего одну минуту.



Лауридсен в этом сезоне принял участие в 52 матчах и набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «-3». Йенсен в 45 встречах отметился 4 (0+4) баллами при показателе полезности «0».

Кроме того, в списке травмированных «Йокерита» уже долгое время находится защитник Никлас Андерсен и нападающий Антти Пильстрём.