Бейли: Барков открыл мне глаза в 2016 году, он должен быть в топ-3 НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Джош Бейли очень высоко оценил игру нападающего «Флориды Пантерз» Александра Баркова. Оба хоккеиста примут участие в Матче звёзд НХЛ — 2018, который состоится 28 января 2018 года в Тампе.

«Плей-офф сезона-2015/16 открыл мне глаза на его игру. Он невероятно хорош. Барков слитно смотрится с шайбой, по своим навыкам игры в атаке он должен быть в топ-3 всей лиги», — передаёт слова Бейли клубный журналист «Пантерз» Джемисон Олив.

В сезоне-2015/16 «Айлендерс» и «Пантерз» встречались в первом раунде кубка Стэнли.

В этом сезоне Барков набрал 43 (15+28) очка в 46 играх является третьим бомбардиром клуба.