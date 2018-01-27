Овечкин — о гостевых играх с «Вегасом»: это хоккей или вечеринка у бассейна?

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал успех «Вегас Голден Найтс». Новичок НХЛ лидирует в Западной конференции и имеет лучшую статистику по домашним матчам (19 побед в 24 играх, 40 очков).

«Думаю, причина успехов «рыцарей» — это атмосфера. У них необычная площадка. Это какое-то невероятное шоу. Ты как будто оказываешься в ночном клубе на вечеринке. Все танцуют, а ты думаешь: «Господи, мы на хоккее или это вечеринка у бассейна?» С ними очень тяжело играть, они сразу начинают давить. У них отличные навыки и потрясающая скорость», — сказал Овечкин в интервью пресс-службе клуба.