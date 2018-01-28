Кожевников: КХЛ не имеет права потерять «Югру», «Северсталь» и «Ладу»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал возможное сокращение КХЛ.

«Скажу честно: в последнее время отношусь к идее о сокращении КХЛ без оптимизма. И дело не в том, что в КХЛ нет клубов-аутсайдеров. Дело в том, что, отправив в ВХЛ новокузнецкий «Металлург», мы мало чего добились в плане повышения конкуренции. Зато на ту же «Кузню» сегодня в ВХЛ народ особенно не ходит, а результаты команды даже во втором эшелоне отечественного хоккея скорее разочаровывают. Нет вопросов, клуб своими руками сделал многое, чтобы потерять место в КХЛ. Но по большому счету его перевод в лигу рангом ниже не сработал ни на «вышку», ни на КХЛ. Это факт.

«Северсталь» после серии слабых сезонов за счёт Трубачёва, Рыбина, Кагарлицкого, других опытных игроков начала цепляться за результат на Западе, повысила свою посещаемость. У «Югры» пока средние показатели, но зато в Ханты-Мансийске на ровном месте создали детскую школу и клуб МХЛ, который на регулярной основе побеждает все исторические хоккейные центры: Челябинск, Магнитогорск, Омск. Сегодня, когда у нас такие проблемы с молодыми игроками, что показал последний чемпионат мира в Канаде, наличие мощной школы — огромный плюс. Такие клубы трогать нельзя!



В этом сезоне я много критиковал «Ладу», и она своей кадровой политикой, мне кажется, делала всё возможное, чтобы потерять место в КХЛ. Но с другой стороны как уберёшь из КХЛ регион, который так любит хоккей?!

Идея занести над некоторыми клубами дубину сработала. Они, за исключением разве что «Лады», развили активность, пытаются спастись. Теперь же надо ещё раз всё тщательно отмерить, чтобы потом, возможно, отрезать. Или вообще не отрезать. От чего и кого это решение будет зависеть? Скажу одно слово — «Олимпиада». Если в Пхёнчхане наша сборная выйдет в финал, то, думаю, хирургических мер в нашем хоккее можно будет избежать. Так что именно Игры дадут ответ на многие вопросы», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.