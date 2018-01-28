Барков: Овечкин обладает одним из лучших, если не лучшим броском в НХЛ

Нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков прокомментировал победу капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в конкурсе на самый сильный бросок в рамках «Мастер-шоу» Матча всех звёзд НХЛ — 2018.

Овечкин стал победителем конкурса на самый сильный бросок на «Мастер-шоу» НХЛ

«Я думал, что выиграет Стэмкос. Но, конечно, Овечкин обладает одним из лучших, если не лучшим броском в лиге», — цитирует финского хоккеиста русская версия официального сайта НХЛ.

Видео доступно для просмотра в официальном «твиттере» НХЛ.

Результат победителя составил 101,3 мили в час, второе место занял Пи Кей Суббэн (98,7), тройку лучших замкнул Джон Клингберг (95,9).