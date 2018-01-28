АХЛ: Евгений Свечников забросил первую шайбу с 1 января 2018 года

Нападающий клуба Американской хоккейной лиги «Грэнд Рэпидс Гриффинс» Евгений Свечников забросил шайбу в матче регулярного сезона с «Рокфорд Айс Хогз» (4:1).

Российский форвард прервал 10-матчевую безголевую серию. До игры с «Рокфордом» Свечникову в последний раз удавалось отличиться 01 января 2018 года в игре с «Милуоки Адмиралз».

В этом сезоне на счету российского форварда шесть шайб и восемь результативных передач в 40 матчах. Всего за карьеру в АХЛ Свечников набрал 65 (26+39) очков в 114 играх.