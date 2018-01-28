«Куньлунь» крупным поражением от «Барыса» завершил сезон КХЛ

«Куньлунь Ред Стар» на домашнем льду крупно проиграл «Барысу» в матче регулярного сезона КХЛ. Матч завершился со счётом 4:0 в пользу гостей.

В составе победителей по разу отличились Найджел Доус, Дмитрий Шевченко, Роман Савченко и Дмитрий Гурков. Голкипер гостей Дмитрий Мальгин оформил первый шат-аут в КХЛ.

Китайский клуб продлил серию поражений до пяти матчей и стал первым участником КХЛ, который завершил сезон. «Куньлунь» набрал 61 очко и финишировал на 12-м месте Восточной конференции. «Барысу» же остаётся провести ещё один матч в текущем регулярном сезоне. 1 марта на домашнем льду клуб из Астаны встретится с «Авангардом».

Обзор лучших моментов матча можно посмотреть на сайте КХЛ.