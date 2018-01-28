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«Куньлунь» крупным поражением от «Барыса» завершил сезон КХЛ

Хоккей

«Куньлунь Ред Стар» на домашнем льду крупно проиграл «Барысу» в матче регулярного сезона КХЛ. Матч завершился со счётом 4:0 в пользу гостей.

В составе победителей по разу отличились Найджел Доус, Дмитрий Шевченко, Роман Савченко и Дмитрий Гурков. Голкипер гостей Дмитрий Мальгин оформил первый шат-аут в КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2018, воскресенье. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0 : 4
0:0, 0:2, 0:2
Барыс
Астана
0:1 – Доус (Даллман) – 26:28 (5x5), 0:2 – Шевченко (Старченко, Доус) – 29:43 (5x5), 0:3 – Савченко (Маркелов, Жайлауов) – 51:07 (5x5), 0:4 – Гурков (Маркелов) – 54:14 (5x5)

Китайский клуб продлил серию поражений до пяти матчей и стал первым участником КХЛ, который завершил сезон. «Куньлунь» набрал 61 очко и финишировал на 12-м месте Восточной конференции. «Барысу» же остаётся провести ещё один матч в текущем регулярном сезоне. 1 марта на домашнем льду клуб из Астаны встретится с «Авангардом».

Обзор лучших моментов матча можно посмотреть на сайте КХЛ.

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