Яромир Ягр склоняется к возвращению в «Кладно»

Ведущий инсайдер Национальной хоккейной лиги Эллиотт Фридман сообщил, что нападающий «Калгари Флэймз» Яромир Ягр склоняется к возвращению в Чехию.

«Судя по всему, Ягр вернётся в «Кладно», — информирует Фридман в своём «твиттере».

Ягр является владельцем «Кладно», в этом клубе он начинал свою карьеру перед переездом в НХЛ. В составе чешского клуба играет российский нападающий Антон Курьянов, с которым Ягр выступал в составе «Авангарда».

Сегодня появилась информация, что легендарный чешский форвард будет помещён на драфт отказов.