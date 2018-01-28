Итоги дня в МХЛ: 8-е поражение подряд «Сарматов», 9 шайб в Новосибирске

28 января в Молодёжной хоккейной лиге состоялось пять матчей.

«Кузнецкие Медведи» на домашнем льду в овертайме сломили сопротивление «Сарматов» — 2:1 ОТ. Гости потерпели восьмое поражение подряд.

«Стальные Лисы» на выезде в самом результативном матче дня победили «Сибирских Снайперов» — 6:3 и продлили серию побед до четырёх игр.

«Авто» в домашнем матче уступил в овертайме «Мамонтам Югры» со счётом 1:2 ОТ. Гости продлили серию побед до семи матчей.

«Толпар» оказался сильнее «Тюменского Легиона» — 3:1.

МХК «Динамо» Москва не сумел взять реванш у «Красной Армии» и потерпел поражение со счётом 0:3. Хозяева проиграли в третий раз кряду.