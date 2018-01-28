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Итоги дня в МХЛ: 8-е поражение подряд «Сарматов», 9 шайб в Новосибирске

Хоккей

28 января в Молодёжной хоккейной лиге состоялось пять матчей.

«Кузнецкие Медведи» на домашнем льду в овертайме сломили сопротивление «Сарматов» — 2:1 ОТ. Гости потерпели восьмое поражение подряд.

МХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2018, воскресенье. 09:00 МСК
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
2 : 1
0:0, 1:1, 0:0, 1:0
Сарматы
Оренбург
0:1 – Сальвассер (Никитин, Идятуллин) – 26:27 (5x4), 1:1 – Левашов (Рубан) – 39:27 (5x5), 2:1 – Сизиков (Рубан) – 63:57 (5x5)

«Стальные Лисы» на выезде в самом результативном матче дня победили «Сибирских Снайперов» — 6:3 и продлили серию побед до четырёх игр.

МХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2018, воскресенье. 09:00 МСК
Сибирские Снайперы
Новосибирская область
3 : 6
1:2, 2:0, 0:4
Стальные Лисы
Магнитогорск
1:0 – Челбаев (Морозов) – 09:10 (5x5), 1:1 – Шешин (Дорофеев, Борисов) – 15:39 (5x5), 1:2 – Пятин (Платонов) – 16:17 (5x5), 2:2 – Челбаев (Шашков) – 24:05 (5x5), 3:2 – Коньков (Ткаченко) – 37:45 (5x5), 3:3 – Шешин (Дорофеев) – 49:54 (5x5), 3:4 – Герасимов (Швырёв) – 52:18 (5x5), 3:5 – Рожков (Башкиров, Коробкин) – 57:15 (5x5), 3:6 – Дорофеев (Шешин, Швырёв) – 58:07 (5x5)

«Авто» в домашнем матче уступил в овертайме «Мамонтам Югры» со счётом 1:2 ОТ. Гости продлили серию побед до семи матчей.

МХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2018, воскресенье. 11:00 МСК
Авто
Екатеринбург
1 : 2
1:1, 0:0, 0:0, 0:1
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
1:0 – Шарипов (Кошелев, Севостьянов) – 10:03 (5x4), 1:1 – Попов (Беляев) – 11:05 (5x5), 1:2 – Гайдеик (Вахрутдинов, Голоднюк) – 62:19 (5x5)

«Толпар» оказался сильнее «Тюменского Легиона» — 3:1.

МХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2018, воскресенье. 11:30 МСК
Толпар
Уфа
3 : 1
0:1, 1:0, 2:0
Тюменский Легион
Тюмень
0:1 – Плёнкин (Чекмарёв, Воробьёв) – 14:25 (5x4), 1:1 – Аскаров (Бобылёв, Мальцев) – 23:08 (5x5), 2:1 – Ахияров (Сытый, Чистяков) – 43:46 (5x5), 3:1 – Сорокин (Бобылёв, Миргалиев) – 54:14 (5x5)

МХК «Динамо» Москва не сумел взять реванш у «Красной Армии» и потерпел поражение со счётом 0:3. Хозяева проиграли в третий раз кряду.

МХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2018, воскресенье. 13:00 МСК
МХК Динамо
Москва
0 : 3
0:0, 0:1, 0:2
Красная Армия
Москва
0:1 – Бякин (Мирошниченко, Мещеряков) – 28:30 (5x4), 0:2 – Назаров – 58:49 (5x5), 0:3 – Подлубошнов (Бякин, Мещеряков) – 59:24 (en)
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