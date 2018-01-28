Беттмэн: судьям не стоит копаться в каждом просмотре до победного конца

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал ситуацию с просмотрами голов на предмет блокировки голкиперов.

«Сейчас, когда рассматривается протест в связи с атакой на вратаря, судьи исходят из двух посылов: не пропустили ли они что-то и есть ли какие-нибудь основания отменить взятие ворот.

Мы хотим помочь судьям в этом плане. Им стоит присмотреться к моменту, но не стоит копаться в нём до победного конца.

Надо исходить из того, что решение судьи в поле было правильным, и для его отмены нужны очень веские основания. Но выискивать их не стоит», – цитирует функционера официальный сайт НХЛ.