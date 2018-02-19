«Локомотив» победил «Северсталь», за Череповец сыграл любитель

Ярославский «Локомотив» в рамках товарищеского турнира одержал победу над череповецкой «Северсталью», встреча завершилась со счётом 3:2. За череповецкий коллектив сыграл хоккеист-любитель Антон Левченко, ставший победителем проекта Severstal select.



«Локомотив» — «Северсталь» — 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)



Голы:



1:0 Локтионов (Елесин, Мосалёв, 21),

1:1 Странски (26, бол)

2:1 Полунин (Громов, 32)

3:1 Коршков (44)

3:2 Кагарлицкий (60).



Вратари: Мурыгин — Магарилов.



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