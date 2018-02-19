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«Локомотив» победил «Северсталь», за Череповец сыграл любитель

«Локомотив» победил «Северсталь», за Череповец сыграл любитель
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Ярославский «Локомотив» в рамках товарищеского турнира одержал победу над череповецкой «Северсталью», встреча завершилась со счётом 3:2. За череповецкий коллектив сыграл хоккеист-любитель Антон Левченко, ставший победителем проекта Severstal select.

«Локомотив» — «Северсталь» — 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

Голы:

1:0 Локтионов (Елесин, Мосалёв, 21),
1:1 Странски (26, бол)
2:1 Полунин (Громов, 32)
3:1 Коршков (44)
3:2 Кагарлицкий (60).

Вратари: Мурыгин — Магарилов.

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