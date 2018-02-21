Стало известно время полуфинального матча сборной России по хоккею

Сегодня, 21 февраля, на олимпийском хоккейном турнире проходят матчи четвертьфинального этапа. По его итогам станут известны полуфинальные пары.

Сборная России победила команду Норвегии (6:1). Теперь 23 февраля в первом полуфинале сборная России встретится с командой Чехии, которая сегодня взяла верх над командой США (3:2 Б). Матч начнётся в 10:40 мск.

Во втором полуфинале сборная Канады сыграет с победителем четвертьфинального матча Швеция — Германия.

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