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Стало известно время полуфинального матча сборной России по хоккею

Стало известно время полуфинального матча сборной России по хоккею
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Сегодня, 21 февраля, на олимпийском хоккейном турнире проходят матчи четвертьфинального этапа. По его итогам станут известны полуфинальные пары.

Сборная России победила команду Норвегии (6:1). Теперь 23 февраля в первом полуфинале сборная России встретится с командой Чехии, которая сегодня взяла верх над командой США (3:2 Б). Матч начнётся в 10:40 мск.

Во втором полуфинале сборная Канады сыграет с победителем четвертьфинального матча Швеция — Германия.

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