ХК «Сочи» должен игрокам зарплату за 3,5 месяца, скоро начнётся погашение
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Генеральный директор ХК «Сочи» Сергей Воропаев прокомментировал информацию о задолженности по зарплате игрокам.
«В ближайшее время планируем погасить задолженность по зарплате игрокам. Эта или следующая неделя. Задолженность составляет три с половиной месяца», — сказал Воропаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.
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