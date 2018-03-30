Галиев вышел в единоличные лидеры зачёта снайперов плей-офф КХЛ

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев в первом матче финала Восточной конференции с «Трактором» (2:1) отметился заброшенной шайбой.

Этот гол стал для форварда седьмым в розыгрыше Кубка Гагарина, он вышел в единоличные лидеры гонки снайперов, опередив Виталия Кравцова, Михаила Григоренко, Ээли Толванена и Олли Палолу, на счету которых по шесть голов. В нынешнем плей-офф Галиев набрал 9 (7+2) очков в 11 матчах.

Видео гола Галиева можно посмотреть на сайте КХЛ.