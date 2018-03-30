Галиев: о лидерстве в гонке снайперов не думаю, ещё семь игр до главной победы

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев прокомментировал победу в первом матче финала Востока с «Трактором» (2:1) и своё лидерство в гонке снайперов. Галиев забросил седьмую шайбу в этом плей-офф.

«В начале было тяжело, пауза была перед серией, мы выбились из игрового ритма. Забили важный гол, на эмоциях побежали вперёд и забросили вторую шайбу.

То, как праздновал гол, это всё эмоции. До этого у нас много моментов было – штанги, перекладины, не везло.

«Трактор» подсел во второй половине игры? Я не в праве оценивать их. Они выжидают свои моменты, играют на контратаках. Мы стараемся не ошибаться и играть в своей хоккей.

Перед третьим периодом Билялетдинов сказал: не надо никуда бежать, спасать – всё будет нормально.

О лидерстве в гонке снайперов не думаю. До главной победы нам осталось семь игр, индивидуальные результаты сейчас не на первом месте», – цитирует Галиева «Спорт Бизнес Online».