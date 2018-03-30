Яруллин: «Ак Барсу» было тяжело после недельного перерыва, вкатывались

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин прокомментировал победу в первом матче финала Востока с «Трактором» (2:1) и гол Рикарда Йюнге, пропущенный после выигранного вбрасывания.

«Перерыв был недельный, вкатывались – было тяжело. Сейчас наберём форму и войдём в игровой тонус. Игра будет живее.

Что произошло с Марковым в моменте с пропущенной шайбой? Надо смотреть. Не знаю, по правилам или нет отобрали шайбу. Игровой момент, в общем: отняли, отдали, забили.

Мы просто играли до конца, гнули свою линию, пошли на ворота.

Я играл в «Ак Барсе» пять лет назад, когда «Трактор» выиграл у нас в финале Востока? Я там практически не принимал участия. Да, неприятная ситуация была: вели в серии — 3-1, в седьмом матче игру вели. Но так получилось, значит, так и должно было быть. То поражение добавляет дополнительной мотивации? Главная мотивация – финал Кубка Гагарина», – цитирует Яруллина «Спорт Бизнес Online».

Видео гола Йюнге можно посмотреть на сайте КХЛ.