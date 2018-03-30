Якуценя: «Трактору» не хватило концентрации, мы сбились на беготню

Нападающий «Трактора» Максим Якуценя прокомментировал поражение в первом матче финала Восточной конференции с «Ак Барсом» (1:2, 0-1).

«Не хватило концентрации в третьем периоде, нужно было больше атаковать, мы же сбились на беготню и пропустили атаки. Не сказал бы, что мы подсели в конце матча. Достойно сыграли, но не хватило концентрации, вроде выстояли «три на пять»… Много удалений было, может, это сказалось», — цитирует Якуценю пресс-служба КХЛ.

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