Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей / НХЛ /

Сергачёв отдал свою 30-ю передачу в сезоне

Сергачёв отдал свою 30-ю передачу в сезоне
Хоккей / НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 7:3.

Защитник «молний» Михаил Сергачёв сделал свою 30-ю передачу в сезоне. Он ассистировал Седрику Пакетту во втором периоде. Сергачёв провёл на площадке 13 минут 46 секунд, нанёс пять бросков по воротам и завершил встречу с показателем полезности «+1».

В 76 матчах на его счету 39 (9+30) очков при показателе полезности «+11».

Видео гола Пакетта с передачи Сергачёва можно посмотреть в «твиттере» «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Стэмкос вступился за Кучерова и подрался с Бучневичем! «Тампа» готова к плей-офф
А Варламов сделал ещё один шаг к плей-офф, но получил травму.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент