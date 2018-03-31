Сергачёв отдал свою 30-ю передачу в сезоне

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 7:3.

Защитник «молний» Михаил Сергачёв сделал свою 30-ю передачу в сезоне. Он ассистировал Седрику Пакетту во втором периоде. Сергачёв провёл на площадке 13 минут 46 секунд, нанёс пять бросков по воротам и завершил встречу с показателем полезности «+1».

В 76 матчах на его счету 39 (9+30) очков при показателе полезности «+11».

Видео гола Пакетта с передачи Сергачёва можно посмотреть в «твиттере» «Тампа-Бэй Лайтнинг».