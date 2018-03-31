«Вегас» в овертайме переиграл «Сент-Луис», Тарасенко отметился передачей

Во встрече регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» был сильнее «Сент-Луис Блюз». Матч прошёл в Парадайз на «Ти-Мобайл Арене» и завершился победой хозяев в дополнительное время – 4:3 (2:2, 1:0, 0:1, 1:0).

Самым результативным игроком стал шведский форвард «Вегаса» Вильям Карлссон, набравший 3 (1+2) очка. Дублем отметился Джонатан Маршессо, который также записал на свой счёт победную шайбу в овертайме. Ещё один гол оформил Джеймс Нил. В составе «Блюз» по голу в активе Патрика Берглунда, Брэйдена Шенна и Криса Торбёрна.

Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отметился результативной передачей. Иван Барбашёв сыграл более 14 минут и заработал показатель полезности «0».