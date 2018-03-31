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«Вегас» в овертайме переиграл «Сент-Луис», Тарасенко отметился передачей

«Вегас» в овертайме переиграл «Сент-Луис», Тарасенко отметился передачей
Хоккей / НХЛ

Во встрече регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» был сильнее «Сент-Луис Блюз». Матч прошёл в Парадайз на «Ти-Мобайл Арене» и завершился победой хозяев в дополнительное время – 4:3 (2:2, 1:0, 0:1, 1:0).

Самым результативным игроком стал шведский форвард «Вегаса» Вильям Карлссон, набравший 3 (1+2) очка. Дублем отметился Джонатан Маршессо, который также записал на свой счёт победную шайбу в овертайме. Ещё один гол оформил Джеймс Нил. В составе «Блюз» по голу в активе Патрика Берглунда, Брэйдена Шенна и Криса Торбёрна.

Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отметился результативной передачей. Иван Барбашёв сыграл более 14 минут и заработал показатель полезности «0».

НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2018, суббота. 05:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
4 : 3
2:2, 1:0, 0:1, 1:0
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 – Берглунд (Стин, Бродзяк) – 02:54 (5x5), 1:1 – Карлссон (Икин) – 06:18 (4x5), 2:1 – Маршессо (Так, Карлссон) – 13:31 (5x5), 2:2 – Шенн (Шварц, Тарасенко) – 16:09 (5x5), 3:2 – Нил (Хаула, Татар) – 36:35 (5x5), 3:3 – Торбёрн (Апшолл, Сундквист) – 46:14 (5x5), 4:3 – Маршессо (Шмидт, Карлссон) – 60:22 (3x3)
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