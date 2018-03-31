Получивший травму Варламов признан второй звездой дня в НХЛ

В ночь с 30 на 31 марта в регулярном чемпионате НХЛ состоялось шесть матчей.

Первой звездой признан нападающий «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо, который оформил дубль в матче с «Сент-Луис Блюз» (4:3 ОТ), в том числе забил победный гол.

Второй звездой стал вратарь «Колорадо Эвеланш» Семён Варламов, который отразил все 30 бросков в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (5:0). Россиянин получил травму в концовке третьего периода и не смог доиграть матч.

Замыкает тройку нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Седрик Пакетт, который помог своей команде крупно обыграть «Нью-Йорк Рейнджерс» (7:3), набрав три (2+1) очка.

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