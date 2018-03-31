Грёнборг: 19 игроков НХЛ могут приехать в сборную Швеции на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Швеции Рикард Грёнборг рассказал о своей поездке по Северной Америке, в которой встречался с кандидатами в национальную команду, и отметил, что на чемпионат мира в Дании может приехать 19 хоккеистов из НХЛ.

«Я встретился с Хенриком Лундквистом, у нас была продолжительная беседа. Он хочет подождать и посмотреть, как будет чувствовать себя после сезона. У него и «Рейнджерс» был тяжёлый год, но он сказал, что у него остались только хорошие воспоминания от чемпионата мира в прошлом году.

С Эриком Карлссоном я не говорил после того, что случилось у него в семье. Мы разделяем его горе, но если он решит приехать в сборную, то получит вызов.

Турне по командам НХЛ прошло хорошо, все были рады, что мы приехали с ними встретиться. Интерес игроков к сборной по-прежнему высок. На чемпионат мира может приехать столько же игроков НХЛ, как и в прошлом году, когда у нас было 19 человек из этой лиги. Мы можем ждать игроков до конца второго раунда. Среди них – Виктор Хедман и Никлас Бекстрём.

Имена вызванных из НХЛ игроков назовём, когда подойдёт к концу регулярный чемпионат. Мы хотим, чтобы большинство из тех, кто не попал в плей-офф, приняли участие в Шведских играх Евротура, которые начнутся 26 апреля», — цитирует Грёнборга Expressen.