Равиль Якубов покинет тренерский штаб «Витязя»

Тренер «Витязя» Равиль Якубов заявил о том, что покидает подольский клуб после истечения действующего контракта. 47-летний специалист работал на должности ассистента главного тренера «Витязя» с 2013 года.



«Мой контракт с «Витязем» подошёл к концу и по обоюдному желанию продлеваться не будет. Большое спасибо президенту Михаилу Головкову за то, что дал мне возможность проявить себя. Однако наступает момент, когда надо идти дальше. Чувствую, что потенциал есть, а в «Витязе» я немного «засахарился». Хочется сделать шаг вперёд», — сказал Якубов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.

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