Стал известен состав ЦСКА на второй матч серии со СКА

ЦСКА назвал состав на второй матч финала Западной конференции с петербургским СКА, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. Начало матча — в 17:00 мск. Счёт в серии 1-0 в пользу ЦСКА.



В состав ЦСКА вернулся Павел Карнаухов, который заменил Джеффа Плэтта.



ЦСКА:

Сорокин (Юханссон);

Киселевич – Робинсон, Ничушкин – Андронов – Телегин;

Нестеров – Марченко, Григоренко – Попов – Капризов;

Науменков – Пашнин, Карнаухов – Скотт – Любимов;

Сергеев, Попугаев Н., Кузьменко – Светлаков – Петров.

СКА найдёт ответ для Кузьменко. Прогнозы на вторые матчи полуфинальных серий В Питере команды сыграют осторожнее, а «Ак Барс» увеличит своё преимущество.

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