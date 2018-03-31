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Стал известен состав ЦСКА на второй матч серии со СКА

Стал известен состав ЦСКА на второй матч серии со СКА
Хоккей / КХЛ, плей-офф

ЦСКА назвал состав на второй матч финала Западной конференции с петербургским СКА, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. Начало матча — в 17:00 мск. Счёт в серии 1-0 в пользу ЦСКА.

В состав ЦСКА вернулся Павел Карнаухов, который заменил Джеффа Плэтта.

ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Киселевич – Робинсон, Ничушкин – Андронов – Телегин;
Нестеров – Марченко, Григоренко – Попов – Капризов;
Науменков – Пашнин, Карнаухов – Скотт – Любимов;
Сергеев, Попугаев Н., Кузьменко – Светлаков – Петров.

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