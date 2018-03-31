Прайс: не изучаю свою статистику, ею можно манипулировать как угодно

Голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс поделился мнением о значении статистики.



«Не буду изучать статистику, пока не завершу карьеру. Когда был новичком, смотрел статистику и изучал статистические расклады перед игрой, мне сказали: «Знаешь, что это? Завтра все это превратится в туалетную бумагу». Правда, это было сказано в менее изящной форме. И я подумал, что так оно и есть. Статистикой можно манипулировать как угодно. Можно сказать, что команда выиграла пять матчей подряд, но она могла проиграть 20 до этого», — цитирует Прайса официальный сайт НХЛ.

Голкипер «Монреаля» Прайс не будет играть за Канаду на ЧМ-2018