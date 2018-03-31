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Киселевич жестко встретил Тихонова и заработал для ЦСКА большинство

Киселевич жестко встретил Тихонова и заработал для ЦСКА большинство
Хоккей / КХЛ, плей-офф

Во втором периоде матча серии плей-офф между петербургским СКА и московским ЦСКА (0-1) удаление за грубость получил нападающий СКА Александр Барабанов. Эпизод начался с жёсткого силового приёма Богдана Киселевича на Викторе Тихонове, после чего Барабанов бросился защищать партнёра, за что и получил две минуты штрафа. Киселевич не стал вступать в драку и не был наказан арбитрами.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте КХЛ.

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