Тихонов: удар в голову был неожиданным и сильным, я мог расслабиться

Нападающий СКА Виктор Тихонов подвёл итоги второго матча с ЦСКА (2:0, 1-1 в серии).



«Сегодня стали больше на себя похожи. Меньше ошибались, заставили соперника ошибаться. Поэтому такой результат. Игра шла до первой ошибки? В плей-офф такое часто происходит, против такой команды особенно. Надо ещё отметить вратаря — здорово сыграл. Когда он играет на ноль, хватает всего одного гола. Хорошо, мы забили два.



Из-за Карнаухова немножко разозлились. Хорошо, что они это сделали, потому что первый матч мы немного вальяжно и дружелюбно играли. Сегодня мы по-настоящему разозлились всей командой. Я обещал в перерыве, что Карнаухову достанется? Серия длинная. Счёт 2:0, здесь надо терпеть, ещё много хоккея, всё будет.



Мы уже были в такой позиции в прошлые годы, когда проигрывали первый матч. Ничего нового, все знают, что серия длинная. Одна игра — это только одна игра, главное, готовиться к следующим.



Удар в голову был неожиданным. Я пошёл играть в шайбу и, может, расслабился, в сам момент ничего не видел. Удар был сильным, огромное спасибо Барабанову, что он вступился, показал командный дух. Я даже не понял, было там удаление или нет. Главное было — собрать себя, понять, что можно играть дальше», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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