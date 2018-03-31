Видеообзор второго матча серии СКА — ЦСКА

Петербургский СКА победил московский ЦСКА во втором матче серии плей-офф, встреча завершилась со счётом 2:0. Общий счёт в серии стал 1-1. Предлагаем вашему вниманию видеообзор встречи.
Посмотреть видео можно также на официальном сайте КХЛ.
Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Никита Гусев и Ярно Коскиранта, сухую встречу добавил в свой актив голкипер петербургского клуба Микко Коскинен, отразивший 25 бросков
СКА с Шипачёвым и с победой. ЦСКА оставалось только драться
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