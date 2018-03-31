Видеообзор второго матча серии СКА — ЦСКА

Петербургский СКА победил московский ЦСКА во втором матче серии плей-офф, встреча завершилась со счётом 2:0. Общий счёт в серии стал 1-1. Предлагаем вашему вниманию видеообзор встречи.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте КХЛ.



Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Никита Гусев и Ярно Коскиранта, сухую встречу добавил в свой актив голкипер петербургского клуба Микко Коскинен, отразивший 25 бросков