«Каролина» — «Рейнджерс»: Владислав Наместников прервал серию без очков из 8 игр

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Наместников отметился результативной передачей во втором периоде матча регулярного сезона НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (1:0, идёт второй период).

Российский хоккеист сумел выиграть борьбу за шайбу на борту, после чего она отскочила к Полу Кэри, тот переадресовал её Райану Спроулу, который переиграл Кэма Уорда на 24-й минуте матча. Для Спроула эта шайба стала первой в чемпионате, а на счету Наместникова теперь 48 (22+26) очков в 78 матчах нынешнего сезона. Владислав прервал восьмиматчевую серию без результативных баллов.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.