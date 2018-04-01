Толванен не набрал очков во встрече с «Баффало» и разочарован дебютом в НХЛ

18-летний нападающий «Нэшвилл Предаторз» Ээли Толванен дебютировал в НХЛ во встрече с «Баффало Сэйбрз» (4:7).



Финский хоккеист, задрафтованный в первом раунде под общим 30-м номером заменил в лидирующем звене «Нэшвилла» Филипа Форсберга. Однако набрать очков ему не удалось. На льду он провёл 13 минут 34 секунды при нулевом показателе полезности.



«Я нервничал перед игрой, совладать с собой удалось, наверное, только после первой смены. Конечно, вторая смена тоже была тяжёлой, но не столь нервной. Сезон здесь я хотел начать не так. Но нужно смириться с этим поражением и быть готовыми к завтрашнему матчу против «Тампы», к реализации наших моментов и хорошей игре в обороне», — приводит слова Толванена Tennessean.



В нынешнем сезоне 18-летний форвард выступал за «Йокерит» в КХЛ. В 49 матчах регулярного чемпионата он набрал 36 (19+17) очков. В плей-офф на его счету было 7 (6+1) баллов в 11 играх.

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