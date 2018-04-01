Итоги дня для россиян в НХЛ: личный рекорд Панарина, травма Антипина

В ночь с 31 марта на 1 апреля мск в регулярном чемпионате НХЛ состоялось девять матчей, в которых приняли участие 17 россиян. Артемий Панарин сделал четыре передачи и повторил личный рекорд результативности за сезон. Виктор Антипин получил травму и был увезён со льда на носилках. Евгений Малкин сделал две передачи и на расстояние двух очков приблизился к Никите Кучерову. Антон Слепышев и Николай Голдобин забросили по шайбе.

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