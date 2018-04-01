Итоги дня для россиян в НХЛ: личный рекорд Панарина, травма Антипина

В ночь с 31 марта на 1 апреля мск в регулярном чемпионате НХЛ состоялось девять матчей, в которых приняли участие 17 россиян. Артемий Панарин сделал четыре передачи и повторил личный рекорд результативности за сезон. Виктор Антипин получил травму и был увезён со льда на носилках. Евгений Малкин сделал две передачи и на расстояние двух очков приблизился к Никите Кучерову. Антон Слепышев и Николай Голдобин забросили по шайбе.
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|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Время
|Вбрасывания
|Хиты
|Блоки
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|0+4
|0
|2
|0
|21.38
|-
|0
|0
|Голдобин (н)
|«Ванкувер»
|1+0
|0
|1
|+2
|13.40
|-
|0
|0
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0+2
|0
|3
|0
|20.10
|42%
|0
|0
|Щербак (н)
|«Монреаль»
|0
|0
|0
|-1
|12.40
|-
|1
|1
|Антипин (з)
|«Баффало»
|0
|0
|0
|0
|9.05
|-
|0
|0
|Емелин (з)
|«Нэшвилл»
|0
|0
|0
|-1
|14.39
|-
|2
|0
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0
|0
|3
|-1
|18.56
|-
|0
|0
|Мамин (н)
|«Флорида»
|0
|0
|0
|-1
|11.44
|-
|7
|0
|Свечников (н)
|«Детройт»
|0+1
|2
|1
|+2
|11.08
|-
|0
|1
|Зыков (н)
|«Каролина»
|0
|0
|1
|-1
|11.38
|-
|0
|0
|Наместников (н)
|«Нью-Йорк Рейнджерс»
|0+1
|0
|2
|+1
|10.41
|-
|1
|0
|Бучневич (н)
|«Нью-Йорк Рейнджерс»
|0
|0
|0
|-1
|14.40
|-
|1
|0
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0
|0
|2
|-1
|19.39
|-
|0
|1
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+1
|2
|5
|+3
|20.37
|-
|0
|0
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|0
|0
|6
|-2
|15.43
|-
|0
|0
|Барбашев (н)
|«Сент-Луис»
|0
|0
|1
|0
|16.28
|-
|1
|0
|Слепышев (н)
|«Эдмонтон»
|1+0
|0
|5
|+2
|11.32
|-
|0
|0