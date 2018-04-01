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Итоги дня для россиян в НХЛ: личный рекорд Панарина, травма Антипина

Итоги дня для россиян в НХЛ: личный рекорд Панарина, травма Антипина
Хоккей / НХЛ

В ночь с 31 марта на 1 апреля мск в регулярном чемпионате НХЛ состоялось девять матчей, в которых приняли участие 17 россиян. Артемий Панарин сделал четыре передачи и повторил личный рекорд результативности за сезон. Виктор Антипин получил травму и был увезён со льда на носилках. Евгений Малкин сделал две передачи и на расстояние двух очков приблизился к Никите Кучерову. Антон Слепышев и Николай Голдобин забросили по шайбе.

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ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-ВремяВбрасыванияХитыБлоки
Панарин (н)«Коламбус»0+402021.38-00
Голдобин (н)«Ванкувер»1+001+213.40-00
Малкин (н)«Питтсбург»0+203020.1042%00
Щербак (н)«Монреаль»000-112.40-11
Антипин (з)«Баффало»00009.05-00
Емелин (з)«Нэшвилл»000-114.39-20
Дадонов (н)«Флорида»003-118.56-00
Мамин (н)«Флорида»000-111.44-70
Свечников (н)«Детройт»0+121+211.08-01
Зыков (н)«Каролина»001-111.38-00
Наместников (н)«Нью-Йорк Рейнджерс»0+102+110.41-10
Бучневич (н)«Нью-Йорк Рейнджерс»000-114.40-10
Зайцев (з)«Торонто»002-119.39-01
Радулов (н)«Даллас»0+125+320.37-00
Тарасенко (н)«Сент-Луис»006-215.43-00
Барбашев (н)«Сент-Луис»001016.28-10
Слепышев (н)«Эдмонтон»1+005+211.32-00
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