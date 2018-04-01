«Вегас» вывел из обращения 58-й номер в память о жертвах трагедии в Лас-Вегасе

«Рыцари» перед последним домашним матчем в регулярном чемпионате с «Сан-Хосе Шаркс» (3:2) провели специальную церемонию, посвящённую выводу номера «58» из обращения, сообщает официальный сайт НХЛ.



Команда возвела под своды «Ти-Мобайл Арена» баннер с именем каждой жертвы стрельбы во время музыкального фестиваля кантри у казино Mandalay Bay в октябре 2017 года. Также на баннере присутствовали 58 звёзд, которые символизируют количество погибших, а на верхней части расположена надпись «Вегас силён».

Видео также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.