Овечкин – 1-й в истории НХЛ российский игрок, проведший 1000 матчей за один клуб

Матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги между «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз» (0:0, идёт первый период) стал 1000-м в карьере капитана «столичных» Александра Овечкина.

Овечкин стал первым российским игроком в истории лиги, добравшимся до данной отметки в составе одного клуба. Все 1000 матчей Александр провёл в составе «Вашингтон Кэпиталз», за который он выступает с 2005 года. Второе место по этому показателю занимает Андрей Марков, отыгравший 990 матчей за «Монреаль Канадиенс», топ-3 замыкает Павел Дацюк с 953 играми за «Детройт Ред Уингз».

Всего за историю НХЛ 54 игрока, включая Овечкина, провели первые 1000 матчей за один клуб.

В нынешнем сезоне 32-летний Овечкин в 79 матчах забросил 45 шайб и сделал 38 передач. За карьеру в НХЛ на счету форварда 603 шайбы и 515 результативных передач. Овечкин является рекордсменом «Кэпиталз» по количеству матчей.