Лукоянов: ну, два зуба выбили. За кубок боремся, руки ноги целые – должен играть

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов, который во встрече с «Трактором» потерял два зуба, прокомментировал итоги второго матча финала Восточной конференции Кубка Гагарина (4:3, 2-0 в серии).



«Ну, два зуба выбили. Нормально себя чувствую. Ребята из Челябинска тоже приехали сюда не покушать и не поспать в гостинице. В первой же игре «Трактор» тоже хорошо начал. Были и наши оплошности, но это хоккей, тут такое бывает. Хорошо, что вовремя проснулись, опомнились и перевернули игру.

Если честно, я сначала думал, что «Трактор» команда так себе. Попроще, чем «Салават Юлаев» точно. Оказывается, что нет, тоже хорошая команда, легионеры у них отличные. В общем, они молодцы. Главное, что ещё ничего не закончено — 2-0 ничего не значит. В Челябинске совсем другая игра будет. Там всегда тяжело играть и нужно быть сконцентрированным, готовым бороться до конца.

Уйти в раздевалку после травмы? Это же плей-офф. Иногда люди губу разрывают, а потом выходят, играют. За кубок боремся, руки ноги целые – должен играть», – приводит слова Лукоянова издание «БИЗНЕС Online».