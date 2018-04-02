«Нью-Джерси» победил «Монреаль» и практически обеспечил попадание в плей-офф

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» на домашней площадке принимал «Нью-Джерси Дэвилз» и уступил со счётом 1:2 (1:0, 0:0, 0:2). Победную шайбу Тейлор Холл забросил в меньшинстве за 4 минуты 7 секунд до финальной сирены.

Для «дьяволов» этот успех стал пятым в последних 6 матчах, и они практически гарантировали себе участие в Кубке Стэнли.

«Флорида Пантерз», занимающий девятое место на Востоке, отстаёт на 7 очков за 5 матчей до конца «регулярки».

Российский нападающий «Канадиенс» Никита Щербак за 11 минут 21 секунду на льду нанёс 1 бросок в створ и провёл 3 силовых приёма.