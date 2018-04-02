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«Нью-Джерси» победил «Монреаль» и практически обеспечил попадание в плей-офф

«Нью-Джерси» победил «Монреаль» и практически обеспечил попадание в плей-офф
Хоккей / НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» на домашней площадке принимал «Нью-Джерси Дэвилз» и уступил со счётом 1:2 (1:0, 0:0, 0:2). Победную шайбу Тейлор Холл забросил в меньшинстве за 4 минуты 7 секунд до финальной сирены.

Для «дьяволов» этот успех стал пятым в последних 6 матчах, и они практически гарантировали себе участие в Кубке Стэнли.

«Флорида Пантерз», занимающий девятое место на Востоке, отстаёт на 7 очков за 5 матчей до конца «регулярки».

Российский нападающий «Канадиенс» Никита Щербак за 11 минут 21 секунду на льду нанёс 1 бросок в створ и провёл 3 силовых приёма.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 апреля 2018, понедельник. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1 : 2
1:0, 0:0, 0:2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 – Карр (Лехконен, Райлли) – 19:51 (5x4), 1:1 – Хишир (Ватанен, Палмьери) – 40:26 (5x5), 1:2 – Холл (Зейджак) – 55:53 (4x5)
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