«Даллас» потерял шансы на плей-офф

Клуб НХЛ «Даллас Старз» потерял шансы на попадание в плей-офф-2018, информирует Sportsday Stars. Это произошло после победы «Анахайм Дакс» над «Колорадо Эвеланш» (4:3 ОТ).



В последних 11 матчах «звёзды» потерпели девять поражений и занимают предпоследнее место в Центральном дивизионе лиги, ниже расположился только «Чикаго Блэкхоукс».

Русская машина не ломается. Овечкин — 1000 матчей в НХЛ! Первый в истории «Вашингтона». Седьмой среди россиян. Но это пока.

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