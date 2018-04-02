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«Даллас» потерял шансы на плей-офф

«Даллас» потерял шансы на плей-офф
Хоккей / НХЛ

Клуб НХЛ «Даллас Старз» потерял шансы на попадание в плей-офф-2018, информирует Sportsday Stars. Это произошло после победы «Анахайм Дакс» над «Колорадо Эвеланш» (4:3 ОТ).

В последних 11 матчах «звёзды» потерпели девять поражений и занимают предпоследнее место в Центральном дивизионе лиги, ниже расположился только «Чикаго Блэкхоукс».

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