Лайне: не имею понятия, что будет в плей-офф НХЛ, мы там ещё не были

Нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне поделился ожиданиями от игр плей-офф.



«Как себе представляю игры в Кубке Стэнли? Понятия не имею. Я не провёл ни одного матча плей-офф в НХЛ, поэтому не могу вам сказать, какие там будут игры.



Мы с „Торонто“ — единственные канадские клубы в плей-офф? Наши команды в чём-то похожи. У нас много талантливой молодёжи. Команды не зависят от одного или двух игроков. В любой команде должен быть надёжный фундамент из техничных ребят. У нас и у них он есть», — цитирует Лайне официальный сайт лиги.