Тренер «Колорадо» — о травме Варламова: есть Бернье, всегда показывающий класс

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал травму российского голкипера Семёна Варламова, который из-за повреждения нижней части тела выбыл до конца сезона.



«Похоже, с Рождества у нас не было двух здоровых вратарей одновременно. Но мы одинаково уверены в них обоих. Жаль, что Варламов выбыл, он выиграл для нас много матчей. Зато у нас теперь Бернье, который всегда показывает свой класс», — приводит слова Беднара официальный сайт лиги.

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