Гуськов: Шипачёв — не глупый парень, ссылка в запас заставила его задуматься

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов поделился мнением о третьем матче серии СКА — ЦСКА в финале Западной конференции, а также об игре форварда петербуржцев Вадима Шипачёва.



«Естественно, в третьей встрече мы ожидаем много стычек, борьбы. Это единственная серия, в которой фаворита нет. ЦСКА выполнил задачу, победив один раз в Петербурге, это отличный результат для москвичей. Сейчас всё начинается сначала в серии. Накал борьбы, страсти и интриги были, есть и будут. Равная игра, нам будет интересно наблюдать за этим противостоянием.



Шипачёв очень продуктивно сыграл во втором матче. Каждого игрока ссылка в запас заставляет пересмотреть свою игру и задуматься. Вадим всё понял, вышел и отыграл так, как от него требовал Знарок. Он же не глупый парень, сейчас будет играть таким образом, чтобы больше в этой серии не оказаться в запасе», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

ЦСКА выйдет вперёд в серии со СКА, а «Трактор» вернёт интригу на Востоке Чего ждать от третьих матчей серий плей-офф КХЛ.