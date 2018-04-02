Йюнге: в Челябинске всё как надо — я нашёл свою команду

Нападающий челябинского «Трактора» Рикард Йюнге поделился впечатлениями от второго матча серии с «Ак Барсом» (3:4, 0-2 в серии).



«Мы снова были близки, но немного не хватило. Здорово начали, после перерыва получили удаления, они забили два серийных гола, потом ещё один. В третьем периоде наелись удалениями. Были шансы в большинстве, но не получилось. Готовимся к домашней серии. Просто им не будет, будьте уверены.



Мог ли подумать в начале сезона, что буду играть в финале Востока? Не думал об этом, мне важно было найти свою команду. К счастью, это произошло, в Челябинске всё, как надо. Мне остаётся показывать свой уровень и держать его», — цитирует игрока «Спорт Бизнес Online».

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