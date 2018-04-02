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Гомоляко: не понимаю, за что Шолохову дали 25 минут, от Лукоянова была уловка

Гомоляко: не понимаю, за что Шолохову дали 25 минут, от Лукоянова была уловка
Хоккей / КХЛ, плей-офф

Чемпион России, известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко поделился мнением о судейских решениях во втором матче финальной серии Восточной конференции между «Ак Барсом» и «Трактором», в котором казанцы победили со счётом 4:3. На данный момент в противостоянии со счётом 2-0 ведут подопечные Зинэтулы Билялетдинова.

«Удаления у «Трактора» были, судьи верно зафиксировали игру высоко поднятой клюшкой у Шолохова и Вишневского. Подножки тоже были, из-за чего «Трактор» оставался втроём. Но я не понимаю, за что Шолохову дали 25 минут. Если посмотреть на Лукоянова, то я не думаю, что ему там выбило зубы. Он просто воспользовался своей уловкой.

«Трактору», чтобы сравнять счёт в серии, надо не обращать внимания на судейство, а играть в ту игру, в которую они играли с «Салаватом». Та организация оборонительной игры, которую они умеют выстраивать, поможет им сравнять», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте КХЛ.

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