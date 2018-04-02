Гончар — о 1000 матчей Овечкина: непросто отыграть в НХЛ 15 лет, нужно везение

Известный в прошлом хоккеист, а ныне тренер «Питтсбург Пингвинз» Сергей Гончар прокомментировал достижение Александра Овечкина, который преодолел отметку в 1000 матчей в НХЛ,



«Тысяча матчей — показатель, который демонстрирует, как человек готовится к каждой игре, следит за собой. Иначе не отыграешь на таком уровне столько времени. В НХЛ вообще попасть непросто, а отыграть там 15 лет — тем более. Ну и определённое везение нужно — чтобы не было серьёзных травм», — цитирует Гончара официальный сайт лиги.

Русская машина не ломается. Овечкин — 1000 матчей в НХЛ! Первый в истории «Вашингтона». Седьмой среди россиян. Но это пока.