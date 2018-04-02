Определены три главные звезды игровой недели в НХЛ

Национальная хоккейная лига подвела итоги игровой недели, определив тройку главных звёзд, информирует официальный сайт лиги.

Лучшим игроком недели признан шведский нападающий «Вегас Голден Найтс» Вильям Карлссон, забросивший три шайбы и сделавший девять результативных передач в четырёх матчах. Дважды хоккеист отличился, когда его команда действовала в меньшинстве.

Второй звездой стал финский голкипер «Аризоны Койотс» Антти Раанта, выигравший три матча из трёх при коэффициенте надёжности 1,00 и проценте отражённых бросков 96,4. Также на счету Раанты шат-аут в матче с «Сент-Луис Блюз» (6:0).

Замкнул топ-3 форвард «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел, набравший 8 (3+5) очков в трёх играх. В матче с «Нэшвилл Предаторз» американский нападающий сделал пять голевых передач.