Братья Седин объявили о завершении карьер после окончания сезона

Нападающие «Ванкувер Кэнакс» Даниэль и Хенрик Седины объявили о завершении своих карьер, информирует официальный сайт клуба. Последней игрой в карьерах хоккеистов станет матч с «Эдмонтон Ойлерз», который состоится 8 апреля.

В нынешнем сезоне 37-летний Даниэль забросил 21 шайбу и сделал 31 результативную передачу в 78 матчах. Хенрик забросил три шайбы и сделал 45 передач в 79 играх. Шведские форварды занимают второе и третье места в списке бомбардиров клуба.

За карьеру в стане «косаток» Даниэль провёл 1303 матча и набрал 1038 (391+647) очков, Хенрик забросил 240 шайб и сделал 828 передач в 1327 играх. Они выступали за «Кэнакс» c сезона-2000/01. Они являются рекордсменами по количеству матчей и количеству очков за «Ванкувер».

В сезоне-2010/11 братья вместе с «Ванкувером» стали финалистами Кубка Стэнли.