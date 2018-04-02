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Окулов — о первой игре в плей-офф: если честно, был небольшой мандраж

Окулов — о первой игре в плей-офф: если честно, был небольшой мандраж
Хоккей / КХЛ, плей-офф

Нападающий ЦСКА Константин Окулов прокомментировал поражение от СКА со счётом 2:5 в третьем матче финала Западной конференции. Счёт в серии — 2-1 в пользу СКА. Для Окулова эта игра стала первой в нынешнем плей-офф.

«Всё хорошо, я набрал форму. Был небольшой мандраж, скажу честно. Спасибо партнёрам, что помогли войти в игру, потом всё было хорошо. Был у меня хороший момент сегодня для гола, но промазал. Посмотрим повтор, разберём. Конечно, тяжело долгое время без игровой практики. Долгое время ничего не делал, потом втягивался. Неприятно было, но так бывает. Надеюсь, дальше будет только лучше», — передаёт слова Окулова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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