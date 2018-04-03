Итоги дня НХЛ для россиян: 5 штрафных минут Задорова, 79-е очко Кузнецова

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. Александр Овечкин забросил свою 46-ю шайбу в сезоне, Владимир Тарасенко — 32-ю, Евгений Дадонов — 27-ю. Никита Задоров подрался с защитником «Лос-Анджелес Кингз» Дионом Фанёфом, аЕвгений Кузнецов набрал 79-е очко в сезоне, ассистировав Овечкину.

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Зыков (н) «Каролина» 0+0 0 0 1 0 0 - 15.36 Дадонов (н) «Флорида» 1+0 +1 0 4 1 0 - 17.24 Овечкин (н) «Вашингтон» 1+0 -2 0 5 1 1 - 16.56 Кузнецов (н) «Вашингтон» 0+1 -2 0 1 0 1 36% 16.55 Барбашёв (н) «Сент-Луис» 0+0 0 0 1 3 0 0% 08.03 Тарасенко (н) «Сент-Луис» 1+0 +1 0 3 2 0 - 21.16 Слепышев (н) «Эдмонтон» 0+0 -1 2 1 0 1 - 12.32 Задоров (з) «Колорадо» 0+0 -1 5 2 2 2 - 19.14 Орлов (з) «Вашингтон» 0+0 -1 4 1 0 2 - 22.58 Зайцев (з) «Торонто» 0+0 0 2 0 3 1 - 17.25