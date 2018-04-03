Итоги дня НХЛ для россиян: 5 штрафных минут Задорова, 79-е очко Кузнецова

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. Александр Овечкин забросил свою 46-ю шайбу в сезоне, Владимир Тарасенко — 32-ю, Евгений Дадонов — 27-ю. Никита Задоров подрался с защитником «Лос-Анджелес Кингз» Дионом Фанёфом, аЕвгений Кузнецов набрал 79-е очко в сезоне, ассистировав Овечкину.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Зыков (н)
|«Каролина»
|0+0
|0
|0
|1
|0
|0
|-
|15.36
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|1+0
|+1
|0
|4
|1
|0
|-
|17.24
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|1+0
|-2
|0
|5
|1
|1
|-
|16.56
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|-2
|0
|1
|0
|1
|36%
|16.55
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|0
|0
|1
|3
|0
|0%
|08.03
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|1+0
|+1
|0
|3
|2
|0
|-
|21.16
|Слепышев (н)
|«Эдмонтон»
|0+0
|-1
|2
|1
|0
|1
|-
|12.32
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|-1
|5
|2
|2
|2
|-
|19.14
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|-1
|4
|1
|0
|2
|-
|22.58
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0+0
|0
|2
|0
|3
|1
|-
|17.25